КМГ в июне остановит на плановый ремонт один из трех НПЗ

Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ, дочернее предприятие нацкомпании “КазМунайГаз”, КМГ) планирует с 18 июня по 17 июля провести планово-предупредительные работы (ППР).

Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ, дочернее предприятие нацкомпании “КазМунайГаз”, КМГ) планирует с 18 июня по 17 июля провести планово-предупредительные работы (ППР).

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение КМГ.

“В рамках ППР запланированы обязательные технические освидетельствования и экспертизы оборудования, работающего под давлением (более 110 ед.), а также технологических трубопроводов (более 930 ед.). Среди наиболее крупных работ - капитальный ремонт турбины центробежного компрессора ЦК-201 газовой компрессорной производства первичной переработки нефти и замена катализатора на установке гидроочистки керосина”, - говорится в сообщении.

По информации КМГ, для поддержания стабильности на внутреннем рынке горюче-смазочных материалов и обеспечения отгрузки нефтепродуктов в период ППР, завод планирует накопить запас: бензина - 50 тыс. тонн, дизельного топлива - 25 тыс. тонн, авиакеросина - 7 тыс. тонн. Нефтепродукты будут отгружаться на внутренний рынок равномерно, согласно графику поставок, утверждённому Минэнерго.

Отмечается, что на период остановки ПНХЗ, два других нефтеперерабатывающих завода «КазМунайГаза» - Атырауский НПЗ и Шымкентский НПЗ - продолжат работу в штатном режиме.