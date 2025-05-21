О нас

КМГ в июне остановит на плановый ремонт один из трех НПЗ

КМГ в июне остановит на плановый ремонт один из трех НПЗ Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ, дочернее предприятие нацкомпании “КазМунайГаз”, КМГ) планирует с 18 июня по 17 июля провести планово-предупредительные работы (ППР).
В регионе
21 мая 2025 г. 09:57
КМГ в июне остановит на плановый ремонт один из трех НПЗ

Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ, дочернее предприятие нацкомпании “КазМунайГаз”, КМГ) планирует с 18 июня по 17 июля провести планово-предупредительные работы (ППР).

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение КМГ.

“В рамках ППР запланированы обязательные технические освидетельствования и экспертизы оборудования, работающего под давлением (более 110 ед.), а также технологических трубопроводов (более 930 ед.). Среди наиболее крупных работ - капитальный ремонт турбины центробежного компрессора ЦК-201 газовой компрессорной производства первичной переработки нефти и замена катализатора на установке гидроочистки керосина”, - говорится в сообщении.

По информации КМГ, для поддержания стабильности на внутреннем рынке горюче-смазочных материалов и обеспечения отгрузки нефтепродуктов в период ППР, завод планирует накопить запас: бензина - 50 тыс. тонн, дизельного топлива - 25 тыс. тонн, авиакеросина - 7 тыс. тонн. Нефтепродукты будут отгружаться на внутренний рынок равномерно, согласно графику поставок, утверждённому Минэнерго.

Отмечается, что на период остановки ПНХЗ, два других нефтеперерабатывающих завода «КазМунайГаза» - Атырауский НПЗ и Шымкентский НПЗ - продолжат работу в штатном режиме.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Состоялась встреча руководства Федерации велоспорта Азербайджана с тренерами
ФотоСостоялась встреча руководства Федерации велоспорта Азербайджана с тренерами
14 мая 2025 г. 20:23
Пашинян и Макрон встретились в Тиране
Пашинян и Макрон встретились в Тиране
16 мая 2025 г. 21:49
Главы МИД ЕС намерены снять санкции с Сирии
Главы МИД ЕС намерены снять санкции с Сирии
20 мая 2025 г. 12:01
Премьер Италии: Рим не разделяет последние решения Израиля
Премьер Италии: Рим не разделяет последние решения Израиля
14 мая 2025 г. 20:31
Милли Меджлис проводит очередное заседание весенней сессии
Милли Меджлис проводит очередное заседание весенней сессии
16 мая 2025 г. 11:02
Президент Ильхам Алиев встретился в Албании с Реджепом Тайипом Эрдоганом
ВидеоПрезидент Ильхам Алиев встретился в Албании с Реджепом Тайипом Эрдоганом
16 мая 2025 г. 14:37
В нескольких микрорайонах Сумгайыта приостановлено газоснабжение
В нескольких микрорайонах Сумгайыта приостановлено газоснабжение
19 мая 2025 г. 13:11
На суде представлен видеоматериал, подтверждающий участие Давида Ишханяна в боевых действиях на территории Азербайджана
На суде представлен видеоматериал, подтверждающий участие Давида Ишханяна в боевых действиях на территории Азербайджана
19 мая 2025 г. 20:25
В Таджикистане проходит фотовыставка, посвященная Карабаху
ФотоВ Таджикистане проходит фотовыставка, посвященная Карабаху
20 мая 2025 г. 16:44
Депозиты Фонда развития предпринимательства в банках выросли почти на 50%
Депозиты Фонда развития предпринимательства в банках выросли почти на 50%
14 мая 2025 г. 13:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi