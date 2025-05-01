КМГ укрепляет сотрудничество с портовым оператором из ОАЭ

Переговоры по строительству контейнерных судов

Переговоры по строительству контейнерных судов для работы на Каспийском море обсудили в Абу-Даби (ОАЭ) председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Асхата Хасенова и генеральный директор AD Ports Group Мохаммедом Аль Шамиси.

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс-службу КМГ, это связан с ростом объемов контейнерных перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

AD Ports Group приняла инвестиционное решение о строительстве двух современных контейнеровозов. Стоит отметить, что проект судна был разработан совместно с КМГ и AD Ports Group, и его станет рекордной для Каспийского моря – до 780 ДФЭ (двацатифутовый эквивалент).

Кроме того, стороны обсудили результаты уже реализованных проектов и перспективы дальнейшего сотрудничества. Взаимодействие между КМГ и AD Ports охватывает такие направления, как развитие танкерного и торгового флота для Каспийского моря и открытых морей, создание флота для поддержки офшорных проектов.

