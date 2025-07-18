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КМГ и ЛУКОЙЛ планируют построить канал в Каспийском море

КМГ и ЛУКОЙЛ планируют построить канал в Каспийском море КМГ и ЛУКОЙЛ планируют построить канал в Каспийском море
В регионе
18 июля 2025 г. 15:10
КМГ и ЛУКОЙЛ планируют построить канал в Каспийском море

Казахстанский "КазМунайГаз" (КМГ) и ЛУКОЙЛ построят канал в Каспийском море для обустройства месторождений Каламкас-море и Хазар.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщается в отчете участников проекта о возможных воздействиях на окружающую среду.

Контрактный участок находится в казахстанском секторе Каспийского моря на расстоянии 120 км к юго-западу от месторождения Кашаган. Месторождение Каламкас-море открыто в 2002 году, Хазар - в 2007 году.

В 2023 году ЛУКОЙЛ и КМГ заключили ряд соглашений по проекту освоения участка недр Каламкас-море, Хазар, Ауэзов в казахстанском секторе Каспийского моря. Стороны подписали договор купли-продажи 50%-й доли участия в уставном капитале Kalamkas-Khazar Operating и соглашение об условиях финансирования участниками деятельности оператора.

На проекте Каламкас-море-Хазар планируется добыча нефти и попутного газа на морских объектах посредством использования стационарных морских добывающих платформ. Поддержка морских операций осуществляется посредством судов, доставляющих оборудование, фрагменты добычных платформ, персонал, топливо, химические реагенты, продукты питания и другие необходимые для поддержания производства и жизнедеятельности материалы, а также вывозящих на береговые базы поддержки сточные воды, отходы производства и потребления.

"В связи с падением уровня Каспийского моря и связанным с этим обмелением моря в районе Уральской седловины возникает необходимость в строительстве морского канала для доступа к месторождениям Каламкас-море и Хазар", - поясняется в документах.

На данный момент недропользователь планирует разработку проекта строительства морского судоходного канала через Уральскую седловину для обустройства месторождений. После доставки стационарных платформ эксплуатация канала в дальнейшем не предусматривается.

Дноуглубительные работы будут осуществляться в навигационный сезон 2026-2029 годов. Период проведения работ - с апреля по ноябрь каждого года.

Коммерческая добыча первой нефти на месторождениях Каламкас-море и Хазар запланирована на 2028-2029 годы. Совокупные извлекаемые запасы оцениваются на уровне 48,5 млн тонн нефти и 19 млрд куб. м газа.

Окончательное инвестиционное решение по проекту Каламкас-море, Хазар, Ауэзов партнеры примут в 2025 году.

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