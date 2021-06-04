KM.RU: Армения проиграла войну демографически и интеллектуально

"Поведенческая модель граждан Армении и сотен тысяч диаспоральных армян должны стать предметом пристального изучения профессионалов, занимающихся проблемами массового психоза и ментальных девиаций"

"Поведенческая модель граждан Армении и сотен тысяч диаспоральных армян должны стать предметом пристального изучения профессионалов, занимающихся проблемами массового психоза и ментальных девиаций".

Как передает Report, об этом говорится в статье KM.RU под названием "Армения после Карабаха: ничего не поняли, ничего не забыли, ничему не научились…"

Автор статьи отмечает, что "после карабахского поражения в самых разных сетях Армении "булькают, кипят и пузырятся" бесконечные дискуссии, посвященные утраченной национальной безопасности и грядущим угрозам." Несмотря на это, в республике до сих пор так и не сформировалась ни одна общественная группа, ни партия, готовая взять на себя функции "выводящего" страну из глубочайшего патриотического кризиса.

В статье описывается нынешняя ситуация в Армения, которая оставляет желать лучшего, так как там царит тотальное бездействие. "Проигравшие войну "новые генералы" молчат, как рыбы. Молчат и генералы старой советской формации, которых в свое время вынесла за борт активной социальной жизни новая политическая элита. Молчит "храбрая и дерзкая оппозиция", которая до этого семь дней в неделю вещала всему миру о том, как неузнаваемо изменилась бы Армения, если бы оппозиционеры оказались у руля власти. Набрала в рот воды диаспоральная элита, которая день и ночь трещала на всех перекрестках о своих особых связях с Владимиром Путиным, Байденом, Си Цзинь Пином и Господом Богом на небесах. Не наблюдается и массового наплыва в республику патриотичных армян, ставящих ранее на свои аватары в сетях фото национальных героев. Нет ни объявленных голодовок, ни массовых протестов. Ничего."

Сам армянский народ, как подчеркивается в статье, находится на переломе, ведь они "проиграли эту войну не только демографически, но и интеллектуально, ведь мифы о "великом, древнем и мудром народе" развеяны без следа".

По мнению автора статьи, русофобия, которая была раздута до космических масштабов, является одной из главных причин помешавшая армянам в войне. Дошло до того, что во многих регионах России, где армяне проживают компактно, слово "армянин" приравнялось к слову "русофоб". "Даже в разгар войны в Карабахе какой-то представитель "великого и мудрого народа" в очередной раз убил очередного русского в Волгограде. Это при том, что, по словам политолога Геворга Мирзаяна, "сейчас армянам для того, чтобы выжить, надо стать более русскими, чем сами русские". Увы…" - пишет издание, отмечая, что армяне не смогут извлечь урок из всего происходящего и русофобами быть не перестанут.