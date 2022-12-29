Кличко: В Киеве снова раздалась серия взрывов

В Киеве во время масштабной воздушной тревоги снова раздалась серия взрывов.

В Киеве во время масштабной воздушной тревоги снова раздалась серия взрывов.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на очевидцев и мэра Виталия Кличко.

"Несколько взрывов в столице", - написал Кличко в соцсетях.

В Киевской городской военной администрации сообщили, что в Киеве работает ПВО, которая сбивает цели противника.

"Обломками сбитой ракеты повреждено частное здание в Дарницком районе и припаркованный рядом автомобиль. Информация по жертвам уточняется", - говорится в сообщении.

Украинцев призывают сохранять спокойствие и до отбоя воздушной тревоги находиться в укрытиях.