Кличко: В Киеве раздались громкие взрывы, оставайтесь в укрытиях

В Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы.

В Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом написал в соцсетях мэр столицы Виталий Кличко.

"Взрывы в городе. Оставайтесь в укрытиях!" - написал он.

Кроме того, в Киевской городской администрации (КГВА) сообщили о работах противовоздушной обороны.

"В столице работает ПВО. Ракетная опасность продолжается! Оставайтесь в укрытиях!", - сообщил в соцсетях начальник КГВА Сергей Попко.

Утром 11 августа воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, в том числе в Киеве и Киевской области.

Первые сигналы тревоги прозвучали в Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях Украины и в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.