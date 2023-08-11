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Кличко: В Киеве раздались громкие взрывы, оставайтесь в укрытиях

Кличко: В Киеве раздались громкие взрывы, оставайтесь в укрытиях В Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы.
В регионе
11 августа 2023 г. 11:19
Кличко: В Киеве раздались громкие взрывы, оставайтесь в укрытиях

В Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом написал в соцсетях мэр столицы Виталий Кличко.

"Взрывы в городе. Оставайтесь в укрытиях!" - написал он.

Кроме того, в Киевской городской администрации (КГВА) сообщили о работах противовоздушной обороны.

"В столице работает ПВО. Ракетная опасность продолжается! Оставайтесь в укрытиях!", - сообщил в соцсетях начальник КГВА Сергей Попко.

Утром 11 августа воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, в том числе в Киеве и Киевской области.

Первые сигналы тревоги прозвучали в Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях Украины и в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

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