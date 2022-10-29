Кличко призвал Запад предоставить украинцам одеяла и генераторы в преддверии зимы

Мэр Киева Виталий Кличко призвал Запад перед началом зимы предоставить украинцам в необходимом количестве одеяла и генераторы.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал Запад перед началом зимы предоставить украинцам в необходимом количестве одеяла и генераторы.

Как передает Report, об этом сообщает Telegraph.

"Украинцы замерзнут насмерть этой зимой, если Запад в срочном порядке не отправит одеяла и генераторы, чтобы согреть их", - заявил он.

По словам Кличко, власти Киева готовятся к "худшему сценарию", так как наблюдается высокий риск гуманитарных проблем.

Кроме того, Кличко призвал находящихся за границей Украинцев пока не возвращаться на родину.