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Кличко призвал Запад предоставить украинцам одеяла и генераторы в преддверии зимы

Кличко призвал Запад предоставить украинцам одеяла и генераторы в преддверии зимы Мэр Киева Виталий Кличко призвал Запад перед началом зимы предоставить украинцам в необходимом количестве одеяла и генераторы.
В регионе
29 октября 2022 г. 09:47
Кличко призвал Запад предоставить украинцам одеяла и генераторы в преддверии зимы

Мэр Киева Виталий Кличко призвал Запад перед началом зимы предоставить украинцам в необходимом количестве одеяла и генераторы.

Как передает Report, об этом сообщает Telegraph.

"Украинцы замерзнут насмерть этой зимой, если Запад в срочном порядке не отправит одеяла и генераторы, чтобы согреть их", - заявил он.

По словам Кличко, власти Киева готовятся к "худшему сценарию", так как наблюдается высокий риск гуманитарных проблем.

Кроме того, Кличко призвал находящихся за границей Украинцев пока не возвращаться на родину.

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Версия на английском языке Klitschko urges West to provide Ukrainians with blankets, generators on winter’s eve

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