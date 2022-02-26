Кличко: Ночь была сложной, но российских войск в Киеве нет

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что российских войск в столице нет, однако российские войска пытаются проникнуть в город, в частности со стороны Гостомеля и Житомира.

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что российских войск в столице нет, однако российские войска пытаются проникнуть в город, в частности со стороны Гостомеля и Житомира.

Как передает Report об этом Кличко сказал в утреннем видеообращении, размещенном в Телеграм-канале.

"Ночь была сложной, но российских войск в столице нет. Враг пытается прорваться в город, в частности со стороны Гостомеля, Житомира, там агрессоры обезврежены. Сейчас в Киеве действуют, к сожалению, диверсионные группы, было несколько столкновений, перестрелок", - сказал Кличко.

Он попросил всех жителей оставаться в укрытиях, поскольку враг намерен атаковать с воздуха.

"Будет сложно, но мы должны выстоять. С нами армия, с нами тероборона, с нами справедливость. Слава Украине!", - подчеркнул мэр.