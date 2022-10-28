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Кличко: Киев получил новые системы ПВО для защиты объектов энергетики

Кличко: Киев получил новые системы ПВО для защиты объектов энергетики Киев получил новые системы противовоздушной обороны (ПВО) для защиты энергетических объектов.
В регионе
28 октября 2022 г. 18:24
Кличко: Киев получил новые системы ПВО для защиты объектов энергетики

Киев получил новые системы противовоздушной обороны (ПВО) для защиты энергетических объектов.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил мэр города Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев".

"Военные меня заверили, что сейчас новое оборудование ПВО поступило в столицу. Небо будет более защищено. Надеемся, что атак и провокаций с дронами камикадзе уже не будет происходить", - отметил мэр.

Напомним, ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что система IRIS-T, которую предоставила Германия, спасла много жизней, особенно в Киевской области.

Также стало известно, что в ближайшее время Украина получит пакет военной помощи от Испании, в который войдут системы противовоздушной обороны Hawk.

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Версия на азербайджанском языке Kliçko: “Kiyev enerji obyektlərini qorumaq üçün yeni hava hücumundan müdafiə sistemləri alıb”

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