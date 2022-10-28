Кличко: Киев получил новые системы ПВО для защиты объектов энергетики

Киев получил новые системы противовоздушной обороны (ПВО) для защиты энергетических объектов.

Киев получил новые системы противовоздушной обороны (ПВО) для защиты энергетических объектов.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил мэр города Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев".

"Военные меня заверили, что сейчас новое оборудование ПВО поступило в столицу. Небо будет более защищено. Надеемся, что атак и провокаций с дронами камикадзе уже не будет происходить", - отметил мэр.

Напомним, ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что система IRIS-T, которую предоставила Германия, спасла много жизней, особенно в Киевской области.

Также стало известно, что в ближайшее время Украина получит пакет военной помощи от Испании, в который войдут системы противовоздушной обороны Hawk.