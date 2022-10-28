Кличко: Киев получил новые системы ПВО для защиты объектов энергетики

Киев получил новые системы противовоздушной обороны (ПВО) для защиты энергетических объектов.
Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил мэр города Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев".
"Военные меня заверили, что сейчас новое оборудование ПВО поступило в столицу. Небо будет более защищено. Надеемся, что атак и провокаций с дронами камикадзе уже не будет происходить", - отметил мэр.
Напомним, ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что система IRIS-T, которую предоставила Германия, спасла много жизней, особенно в Киевской области.
Также стало известно, что в ближайшее время Украина получит пакет военной помощи от Испании, в который войдут системы противовоздушной обороны Hawk.