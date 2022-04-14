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Кличко: Две трети выехавших из-за войны киевлян уже вернулись домой

Кличко: Две трети выехавших из-за войны киевлян уже вернулись домой Две трети жителей Киева, выехавших после начала полномасштабной войны с Россией, уже вернулись в город.
В регионе
14 апреля 2022 г. 10:55
Кличко: Две трети выехавших из-за войны киевлян уже вернулись домой

Две трети жителей Киева, выехавших после начала полномасштабной войны с Россией, уже вернулись в город.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом в эфире всеукраинского телемарафона сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Две трети киевлян уже вернулись. Возвращаются каждый день, несмотря на рекомендации. Но мы не можем запретить, мы можем только рекомендовать", - говорит градоначальник, добавляя, что возвращаться в город пока не стоит - не работает весь общественный транспорт, а на блокпостах проводятся проверки.

По словам мэра, столичная власть опирается исключительно на рекомендации военных. Те, в свою очередь, предупреждают об угрозе ракетных ударов по городу.

"Еще одна угроза - идет разминирование прилегающих территорий области, где, к сожалению, несколько людей погибло в результате подрывов", - добавил Кличко.

По его данным, в Киеве уже зарегистрировали порядка 10 тысяч внутренне перемещенных лиц.

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Версия на английском языке Klitschko urges Kyiv residents not to return to city yet
Версия на азербайджанском языке Kliçko kiyevliləri hələ ki, şəhərə qayıtmamağa çağırıb

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