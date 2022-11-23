Кличко допустил частичную эвакуацию из Киева

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о риске "худшей зимы со времен Второй мировой войны" для украинской столицы из-за возможного отключения электроэнергии.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о риске "худшей зимы со времен Второй мировой войны" для украинской столицы из-за возможного отключения электроэнергии.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью немецкой газете Bild.

Кличко заверил, власти делают все, чтобы худшего сценария не произошло.

"Надо также готовиться к худшему сценарию. Это может произойти, если будет повсеместное отключение электроэнергии, а температура будет еще ниже. Тогда часть города придется эвакуировать, но мы не хотим, чтобы это зашло так далеко!" - заявил он.

Кличко также призвал власти ФРГ как можно скорее направить гуманитарную помощь: генераторы, теплую одежду и другие необходимые вещи в дополнение к вооружениям для обороны страны.