Клеверли: Британия выделит Грузии 500 тыс. фунтов для защиты от вмешательства РФ

В целях укрепления демократии в Грузии Великобритания выделит страны 500 тыс. фунтов для защиты от вмешательства РФ в парламентские выборы, намеченные на 2024 год.

В целях укрепления демократии в Грузии Великобритания выделит страны 500 тыс. фунтов для защиты от вмешательства РФ в парламентские выборы, намеченные на 2024 год.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил госсекретарь по иностранным делам, делам Содружества и развития Великобритании Джеймс Клеверли по итогам переговоров в рамках двухдневного визита в Тбилиси.

"Нам необходимо укрепить устойчивость Грузии к гибридным угрозам со стороны России", - заявил Клеверли в ходе совместного брифинга с министром иностранных дел Грузии Ильей Дарчиашвили.

Он отметил, что следует защитить демократический выбор грузинского народа.

"Великобритания не останется в стороне, когда Москва явно подрывает демократию, суверенитет и территориальную целостность государств", - подчеркнул он.

Ранее Клеверли посетил Молдову, где заявил о том, что Соединенное Королевство выделило 10 млн фунтов на поддержку экономических и управленческих реформ, в том числе в энергетическом секторе страны.