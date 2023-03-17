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Клеверли: Британия выделит Грузии 500 тыс. фунтов для защиты от вмешательства РФ

Клеверли: Британия выделит Грузии 500 тыс. фунтов для защиты от вмешательства РФ В целях укрепления демократии в Грузии Великобритания выделит страны 500 тыс. фунтов для защиты от вмешательства РФ в парламентские выборы, намеченные на 2024 год.
В регионе
17 марта 2023 г. 15:47
Клеверли: Британия выделит Грузии 500 тыс. фунтов для защиты от вмешательства РФ

В целях укрепления демократии в Грузии Великобритания выделит страны 500 тыс. фунтов для защиты от вмешательства РФ в парламентские выборы, намеченные на 2024 год.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил госсекретарь по иностранным делам, делам Содружества и развития Великобритании Джеймс Клеверли по итогам переговоров в рамках двухдневного визита в Тбилиси.

"Нам необходимо укрепить устойчивость Грузии к гибридным угрозам со стороны России", - заявил Клеверли в ходе совместного брифинга с министром иностранных дел Грузии Ильей Дарчиашвили.

Он отметил, что следует защитить демократический выбор грузинского народа.

"Великобритания не останется в стороне, когда Москва явно подрывает демократию, суверенитет и территориальную целостность государств", - подчеркнул он.

Ранее Клеверли посетил Молдову, где заявил о том, что Соединенное Королевство выделило 10 млн фунтов на поддержку экономических и управленческих реформ, в том числе в энергетическом секторе страны.

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Версия на английском языке Cleverly: UK to allocate £500,000 to Georgia to protect against Russian interference

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