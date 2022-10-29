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Клаар: Мы заинтересованы в мирном и процветающем Южном Кавказе

Клаар: Мы заинтересованы в мирном и процветающем Южном Кавказе Евросоюз активно участвует во всех этапах мирного процесса между Арменией и Азербайджаном.
В регионе
29 октября 2022 г. 15:43
Клаар: Мы заинтересованы в мирном и процветающем Южном Кавказе

Евросоюз активно участвует во всех этапах мирного процесса между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил в интервью "Голосу Америки" спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе и кризису в Грузии Тойво Клаар.

По его словам, одним из ярких свидетельств этого является то, что председатель Евросовета Шарль Мишель провел четыре встречи лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе.

По его словам, одним из признаков активности ЕС является развертывание наблюдательной миссии вдоль условных границ.

"Миссия увеличит наш потенциал поддержки. Кроме того, с точки зрения физического присутствия здесь ЕС демонстрирует приверженность миру и стабильности, а также серьезность, с которой ЕС подходит к своей миссии по оказанию помощи Армении и Азербайджану в достижении мира", - отмечает он.

Клаар подчеркнул, что продолжительность миссии составляет два месяца. "Средства были предоставлены из бюджета наблюдательной миссии в Грузии. Мы можем сделать это на короткий срок, а не на длительный", - считает европейский дипломат.

Тойво Клаар рассчитывает, что мониторинговая миссия будет лучше информировать Брюссель о ситуации на местах, благодаря чему можно более эффективно способствовать мирному процессу.

По его словам, все три страны Южного Кавказа теряют экономические возможности, в том числе и Грузия. Поэтому открытие границ, сообщения, восстановление торговли выгодны всем трем республикам региона.

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Версия на азербайджанском языке Toivo Klaar: "Ermənistanla Azərbaycan arasında münaqişənin həlli vacibdir”

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