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Китайский дипломат: КНР готов сотрудничать с Арменией в сфере атомной энергетики

Китайский дипломат: КНР готов сотрудничать с Арменией в сфере атомной энергетики Китай готов к тесному сотрудничеству с Арменией в энергетической сфере, в частности атомной энергетики.
В регионе
12 ноября 2024 г. 11:54
Китайский дипломат: КНР готов сотрудничать с Арменией в сфере атомной энергетики

Китай готов к тесному сотрудничеству с Арменией в энергетической сфере, в частности атомной энергетики.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил временный поверенный в делах Китая в Армении Мин Чэнь.

Правительство Армении, как известно, рассматривает вопрос строительства новой АЭС. Продленный срок эксплуатации Мецаморской АЭС истекает в 2026 году. Благодаря переоборудованию, проводимому с участием "Росатома", период безопасной эксплуатации АЭС будет продлен еще на 10 лет, до 2036 года. Однако за это время власти должны успеть построить новую станцию во избежание энергетического кризиса.

Временный поверенный сказал, что при желании армянской стороны, Китай готов участвовать в этих проектах. Сейчас китайская сторона строит фотовольтовую станцию в Гегаркуникской области, которая в скором времени будет сдана на эксплуатацию.

Он также сказал, что ведущие китайские компании хотят участвовать в экономической жизни региона, особенно в сфере высоких технологий.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в сентябре этого года заявил, что власти приняли стратегическое решение по строительству новой АЭС – это будет модульная станция.

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