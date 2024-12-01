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Китайских студентов МГУ призвали на службу в российской армии

Китайских студентов МГУ призвали на службу в российской армии В МГУ студентам из Китая выдали повестки в военкомат.
В регионе
1 декабря 2024 г. 23:16
Китайских студентов МГУ призвали на службу в российской армии

В МГУ студентам из Китая выдали повестки в военкомат.

Об этом Report сообщает со ссылкой на российские СМИ.

Выяснилось, что повестки разослали студентам из-за "технического сбоя". Как оказалось, ошибка возникла из-за того, что студентов перепутали с другими людьми. До нынешнего набора в МГУ уже учились многие китайские студенты, часть из которых позже получили российское гражданство. У этих новых россиян просто совпали имена с учащимися московского вуза.

Китайцы по закону не должны служить в российской армии, поскольку они остаются гражданами другой страны.

До этого в Санкт-Петербурге около 150 иностранных граждан доставили в военный комиссариат после масштабного рейда в торговых точках.

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