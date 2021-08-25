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Китайская CNPC получит еще 51 млрд кубометров туркменского газа в рамках нового проекта

Китайская CNPC получит еще 51 млрд кубометров туркменского газа в рамках нового проекта Китайская государственная энергетическая компания CNPC получит до 51 миллиарда кубометров газа из Туркменистана в обмен на помощь в увеличении добычи на месторождении Галкыныш.
В регионе
25 августа 2021 г. 13:56
Китайская CNPC получит еще 51 млрд кубометров туркменского газа в рамках нового проекта

Китайская государственная энергетическая компания CNPC получит до 51 миллиарда кубометров газа из Туркменистана в обмен на помощь в увеличении добычи на месторождении Галкыныш.

Как сообщает Report, китайская компания CNPC Chuanging Drilling Engineering Company Limited выиграла тендер на строительство трех новых скважин на гигантском по международной классификации газовом месторождении в Марыйской области Туркменистана.

Мощность каждой скважины - около 3 миллионов кубических метров газа в день. Проект их строительства рассчитан на 30 месяцев. В соответствии с ранее заключенными соглашениями, оплата услуг китайской компании будет осуществлена через ежегодную поставку в КНР 17 миллиардов кубических метров голубого топлива в течение трех лет.

Китай уже является основным рынком для туркменского газа, хотя страна также продает ограниченные объемы в Россию и работает над трубопроводом, по которому ее газ будет поставляться в Афганистан, Пакистан и Индию.

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Версия на английском языке China’s CNPC to get another 51B cubic meters of Turkmen gas

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