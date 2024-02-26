Китай ввел безвизовый режим для граждан Грузии

Китай принял решение ввести безвизовый режим для граждан Грузии.

Китай принял решение ввести безвизовый режим для граждан Грузии.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании правительства.

"Китайская Народная Республика приняла решение ввести безвизовый режим для граждан Грузии. Граждане Грузии смогут находиться в Китае без визы 30 дней подряд", - отметил он.

По словам премьера, безвизовый режим создаст новые возможности в плане политического, экономического и культурного развития.

В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. А с 12 сентября Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней.