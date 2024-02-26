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Китай ввел безвизовый режим для граждан Грузии

Китай ввел безвизовый режим для граждан Грузии Китай принял решение ввести безвизовый режим для граждан Грузии.
В регионе
26 февраля 2024 г. 11:23
Китай ввел безвизовый режим для граждан Грузии

Китай принял решение ввести безвизовый режим для граждан Грузии.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании правительства.

"Китайская Народная Республика приняла решение ввести безвизовый режим для граждан Грузии. Граждане Грузии смогут находиться в Китае без визы 30 дней подряд", - отметил он.

По словам премьера, безвизовый режим создаст новые возможности в плане политического, экономического и культурного развития.

В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. А с 12 сентября Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней.

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Версия на азербайджанском языке Çin Gürcüstan vətəndaşları üçün vizasız rejim tətbiq edib
Версия на английском языке China introduces visa-free regime for Georgian citizens

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