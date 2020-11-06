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Китай временно ограничил въезд в страну из России

Китай временно ограничил въезд в страну из России Посольство Китая в РФ уведомило о временном приостановлении въезда в КНР из России лиц, имеющих действительные китайские визы и виды на жительство.
В регионе
6 ноября 2020 г. 01:55

Посольство Китая в РФ уведомило о временном приостановлении въезда в КНР из России лиц, имеющих действительные китайские визы и виды на жительство.

Как сообщает Report, об этом говорится на сайте посольства КНР в РФ.

"В связи с эпидемической ситуацией объявляем о временном приостановлении въезда в Китай лиц, имеющих действующие китайские визы и ВНЖ, предполагающие работу, решение личных вопросов и воссоединение семьи. Посольство (Консульства) Китая в РФ не будут выдавать "заявления о состоянии здоровья" вышеупомянутым лицам", - говорится в сообщении посольства КНР в РФ.

Отмечается, что данные меры не коснутся лиц, имеющих дипломатические, служебные визы, визы вежливости и визы категории С.

"Иностранцы, которым необходимо срочно поехать в Китай, могут подавать заявления на получения виз в посольство (консульства) КНР в РФ. Въезд в Китай по визам, выданным после 3 ноября 2020 г., разрешен", - говорится в сообщении.

В дипмиссии отметили, что "это временные меры, которые китайская сторона вынуждена предпринять для реагирования на нынешнюю эпидемическую ситуацию".

"В соответствии с эпидемической ситуацией, китайская сторона будет своевременно корректировать меры и опубликует дополнительные уведомления", - заявили в посольстве.

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