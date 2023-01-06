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Китай окажет содействие Туркменистану в создании транспортной инфраструктуры

Китай окажет содействие Туркменистану в создании транспортной инфраструктуры Пекин готов оказать Ашхабаду помощь в создании транспортной инфраструктуры.
В регионе
6 января 2023 г. 14:03
Китай окажет содействие Туркменистану в создании транспортной инфраструктуры

Пекин готов оказать Ашхабаду помощь в создании транспортной инфраструктуры.

Как передает Report со ссылкой на государственное информагентство Туркменистана, об этом говорится в совместном заявлении председателя КНР Си Цзиньпина и президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова по итогам переговоров в Пекине.

Согласно документу, стороны отметили, что инфраструктурная взаимосвязанность является новой точкой роста в отношениях всестороннего стратегического партнерства между Туркменистаном и Китаем.

В этой связи была подчеркнута необходимость ускорения согласования проекта "Соглашения между правительством Туркменистана и правительством КНР о международном автомобильном транспорте", отмечена необходимость содействия сотрудничеству между двумя странами в сфере соединения дорог и трансграничного транспорта, увеличения количество рейсов и объема перевозок железнодорожных контейнерных поездов Китай-Кыргызстан-Туркменистан-Иран и международных мультимодальных перевозок Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан. Также стороны отметили необходимость продолжения контактов и взаимодействия в рамках Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС), Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД) и других многосторонних механизмов.

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