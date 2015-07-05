Китай может получить долю в консорциуме по реконструкции реактора в иранском Араке

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Значительную долю в консорциуме по реконструкции тяжеловодного реактора в иранском Араке может получить Китай. Об этом, как передает Reportсо ссылкой на ТАСС, сообщил дипломатический источник в иранской делегации на условиях конфиденциальности.

По его словам, такая договоренность предварительно достигнута в ходе переговоров Ирана с "шестеркой" в Вене.

Как ранее сообщал сегодня ТАСС источник в одной из западных делегаций, стороны пришли к пониманию не только по решению вопросов, связанных с реактором в Араке, но и по обогатительному предприятию в Фордо. "Мы нашли решения, - сказал собеседник. - Сейчас согласовываются детали, но формально стороны пришли к пониманию".

Принципиальная договоренность о реконфигурации тяжеловодного реактора в Араке была достигнута сторонами в начале апреля в Лозанне, когда были определены политические рамки будущего соглашения по иранской ядерной программе. Целью является снижение объема производимого при работе реактора плутония, который может использоваться в военных целях.

Согласно лозаннским договоренностям, существующее ядро реактора должно быть разрушено или вывезено из страны, как и отработанное топливо с него. А тяжелую воду ИРИ будет аккумулировать только в объемах необходимых для функционирования перестроенного реактора, продавая излишки за рубеж в следующие 15 лет.