Китай купит у Ирана 15 тыс. беспилотников

Китай намерен приобрести 15 тыс. иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Китай намерен приобрести 15 тыс. иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Как передает Report, об этом сообщает иранское информагентство Entekhab со ссылкой на советника министра разведки Ирана, имя которого не уточняется.

По словам чиновника, кроме Китая в очереди за беспилотниками иранского производства стоят еще 89 стран.

Отметим, что Запад обвинял Иран в поставках БПЛА в Россию, и сообщалось о планах строительства совместного предприятия по производству дронов. Но как Иран, так и РФ отрицатели это. Но в 2022 году США, Великобритания и Евросоюз ввели санкции против ряда иранских чиновников и компаний по производству БПЛА, которые затем расширялись несколько раз.