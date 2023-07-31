О нас

Китай и Грузия объявили об установлении стратегического партнерства

Китай и Грузия объявили об установлении стратегического партнерства Власти Китая и Грузии объявили об установлении отношений стратегического партнерства между двумя странами.
В регионе
31 июля 2023 г. 08:57
Китай и Грузия объявили об установлении стратегического партнерства

Власти Китая и Грузии объявили об установлении отношений стратегического партнерства между двумя странами.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Xinhua.

По его сведениям, соответствующее решение было принято в ходе текущего визита премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в КНР. Согласно совместному заявлению, текст которого распространило агентство, Пекин и Тбилиси планируют наращивать как политическое взаимодействие, так и сотрудничество в области экономики, а также культуры.

"Стороны усилят координацию при решении международных вопросов, продолжат углублять двусторонние межгосударственные отношения, сообща обеспечивать мир, стабильность и развитие в регионе, а также во всем мире", - подчеркивается в заявлении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Çin və Gürcüstan strateji tərəfdaşlıq qurub

Другие новости из категории

Николай Патрушев проведет совещание на границе с Финляндией
Николай Патрушев проведет совещание на границе с Финляндией
31 июля 2023 г. 05:21
Турция ждет от Швеции действий по недопущению осквернения Корана
Турция ждет от Швеции действий по недопущению осквернения Корана
30 июля 2023 г. 23:09
В 2022 году в РФ резко выросло число особо тяжких преступлений с участием подростков
В 2022 году в РФ резко выросло число особо тяжких преступлений с участием подростков
30 июля 2023 г. 22:31
РФ подвергла артобстрелу Сумскую область Украины, есть погибшие
РФ подвергла артобстрелу Сумскую область Украины, есть погибшие
30 июля 2023 г. 15:32
Арестован экс-посол Армении в Израиле
Арестован экс-посол Армении в Израиле
30 июля 2023 г. 14:35
На юго-востоке Ирана от наводнения пострадали более 130 человек
На юго-востоке Ирана от наводнения пострадали более 130 человек
30 июля 2023 г. 14:13
ВС Турции ликвидировали 12 боевиков на севере Сирии
ВС Турции ликвидировали 12 боевиков на севере Сирии
30 июля 2023 г. 13:48
В ДТП с автобусом в Турции погибли семеро, пострадали десятки человек
В ДТП с автобусом в Турции погибли семеро, пострадали десятки человек
30 июля 2023 г. 12:16
В Турции произошло тяжелое ДТП, погиб один, пострадали 11 туристов
В Турции произошло тяжелое ДТП, погиб один, пострадали 11 туристов
30 июля 2023 г. 10:47
В результате непогоды в Приволжье погибли девять человек, еще 67 пострадали
В результате непогоды в Приволжье погибли девять человек, еще 67 пострадали
30 июля 2023 г. 08:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi