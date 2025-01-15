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Киселев отреагировал на претензии Армении к выпуску передачи "Вести недели"

Киселев отреагировал на претензии Армении к выпуску передачи "Вести недели" Генеральный директор агентства "Россия сегодня" - телеведущий Дмитрий Киселев не знает, из-за какого именно высказывания в выпуске программы "Вести недели" посла России в Армении Сергея Копыркина вызвали в МИД республики.
В регионе
15 января 2025 г. 15:11
Киселев отреагировал на претензии Армении к выпуску передачи Вести недели

Генеральный директор агентства "Россия сегодня" - телеведущий Дмитрий Киселев не знает, из-за какого именно высказывания в выпуске программы "Вести недели" посла России в Армении Сергея Копыркина вызвали в МИД республики.

Как передает Report, об этом он заявил в разговоре с NEWS.ru.

"Не понимаю, какое конкретно высказывание задело армянских братьев. Пока нечего комментировать", - ответил Киселев.

Ранее стало известно, что Копыркин был вызван в МИД Армении в связи с выпуском "Вестей недели". Дипломату была передана нота протеста.

В пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства уточнили, что причиной стали прозвучавшие в программе "искусственно генерируемые нарративы, направленные против суверенитета и территориальной целостности Республики Армения".

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