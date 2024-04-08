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Кыргызстан передала Азербайджану задержанных ранее пять членов преступной группы

Кыргызстан передала Азербайджану задержанных ранее пять членов преступной группы Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии передали представителям МВД Азербайджана пятерых членов организованной преступной группы, прибывших в Бишкек для осуществления заказного убийства и задержанных в киргизской сто
В регионе
8 апреля 2024 г. 07:42
Кыргызстан передала Азербайджану задержанных ранее пять членов преступной группы

Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана передали представителям МВД Азербайджана пятерых членов организованной преступной группы, прибывших в Бишкек для осуществления заказного убийства и задержанных в киргизской столице.

Как передает Report, об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

"В ходе производства оперативно-следственных мероприятий установлено, что указанные лица действительно имеют отношение к преступным группировкам. В связи с тем, что данные лица представляют опасность для граждан Кыргызской Республики, а также, согласно ранее установленной договоренности с правоохранительными органами Азербайджана, по их запросу на территории международного аэропорта Манас (Бишкек) последние были переданы официальным представителям МВД Азербайджанской Республики", - говорится в сообщении.

Как напомнили в пресс-центре, пятеро граждан Азербайджана прибыли в Кыргызстан 20 марта с целью "распространения и укрепления своего криминального влияния", в том числе "преступной идеологии, а также совершения особо тяжкого преступления - заказного убийства".

По информации Кыргызской стороны, все они являются членами "транснациональной ОПГ" и причастны к "противозаконным действиям, связанным с незаконной деятельностью ОПГ".

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Версия на азербайджанском языке Qırğızıstan cinayətkar qrupun 5 üzvünü Azərbaycana təhvil verib

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