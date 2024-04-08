Кыргызстан передала Азербайджану задержанных ранее пять членов преступной группы

Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии передали представителям МВД Азербайджана пятерых членов организованной преступной группы, прибывших в Бишкек для осуществления заказного убийства и задержанных в киргизской сто

Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана передали представителям МВД Азербайджана пятерых членов организованной преступной группы, прибывших в Бишкек для осуществления заказного убийства и задержанных в киргизской столице.

Как передает Report , об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

"В ходе производства оперативно-следственных мероприятий установлено, что указанные лица действительно имеют отношение к преступным группировкам. В связи с тем, что данные лица представляют опасность для граждан Кыргызской Республики, а также, согласно ранее установленной договоренности с правоохранительными органами Азербайджана, по их запросу на территории международного аэропорта Манас (Бишкек) последние были переданы официальным представителям МВД Азербайджанской Республики", - говорится в сообщении.

Как напомнили в пресс-центре, пятеро граждан Азербайджана прибыли в Кыргызстан 20 марта с целью "распространения и укрепления своего криминального влияния", в том числе "преступной идеологии, а также совершения особо тяжкого преступления - заказного убийства".

По информации Кыргызской стороны, все они являются членами "транснациональной ОПГ" и причастны к "противозаконным действиям, связанным с незаконной деятельностью ОПГ".