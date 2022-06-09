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Кинотеатр "Баку" на севере Москвы откроют после реконструкции до конца года

Кинотеатр "Баку" на севере Москвы откроют после реконструкции до конца года Порядка 10 кинотеатров советского времени реконструировали в Москве, эту программу продолжают реализовывать.
В регионе
9 июня 2022 г. 22:47
Кинотеатр Баку на севере Москвы откроют после реконструкции до конца года

Порядка 10 кинотеатров советского времени реконструировали в Москве, эту программу продолжают реализовывать.

Как передает Report, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Так, к концу года должен открыться на севере столицы кинотеатр "Баку".

"Большая программа реконструкции кинотеатров. Уже больше десятка кинотеатров запущено", - сказал Собянин журналистам в ходе осмотра хода реконструкции кинотеатра "Баку", отметив, что новые кинотеатры востребованы жителями, потому что также исполняют функцию общественных и культурных центров.

Так, после открытия в кинотеатре "Баку" появятся детские развлекательные зоны и ресторан. "Мы планируем завершить строительные работы (на площадке реконструкции кинотеатра - ред.) к осени, и к концу года открыть", - отметил в свою очередь управляющий партнер компании ADG group, которая реализует проект реконструкции, Григорий Печерский.

Кинотеатр "Баку" был построен в 1974 году, в его оформлении использовались мотивы традиционной азербайджанской архитектуры. Реконструкцию кинотеатра начали в 2019 году, она идет за счет средств ADG group.

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