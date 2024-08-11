Киевская область подверглась обстрелу, есть погибшие и раненые

В результате падения обломков ракет на частные дома во время ракетного удара Вооруженных сил России по Броварскому району Киевской области Украины погибли два человека.

В результате падения обломков ракет на частные дома во время ракетного удара Вооруженных сил России по Броварскому району Киевской области Украины погибли два человека.

Как передает Report , об этом в телеграм-канале сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям страны.

"Этой ночью в Броварском районе на частные жилые дома упали обломки ракет. Трое человек получили тяжелые ранения. Еще двое, 35-летний мужчина и его 4-летний сын оказались под завалами здания. К сожалению, они были найдены мертвыми во время поисково-спасательных работ", - отметила Госслужба.

В ночь с 10 на 11 августа ВС России подвергли обстрелу украинские территории с использованием баллистических ракет и беспилотников.