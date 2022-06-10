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Киев рассчитывает получить от Запада еще $20 млрд до конца года

Киев рассчитывает получить от Запада еще $20 млрд до конца года Министерство финансов Украины рассчитывает до конца года получить от западных партнеров еще 20 млрд долларов США, ведутся соответствующие переговоры.
В регионе
10 июня 2022 г. 06:32
Киев рассчитывает получить от Запада еще $20 млрд до конца года

Министерство финансов Украины рассчитывает до конца года получить от западных партнеров еще 20 млрд долларов США, ведутся соответствующие переговоры.

Как передает Report со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр финансов Сергей Марченко.

"До конца года, по нашим ожиданиям, дополнительно хотим собрать еще 20 млрд долларов. Это то, о чем мы сейчас ведем переговоры", - отметил он.

По его словам, в июне Украина планирует привлечь около 4,8 млрд долларов внешнего финансирования, и еще около 4 млрд долларов США в июле.

Ранее Марченко сообщил, что доходная часть бюджета Украины лишь на треть сформирована из собственных источников, остальные две трети - за счет иностранных грантов и кредитов.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna ilin sonuna qədər Qərbdən daha 20 milyard dollar almağı planlaşdırır

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