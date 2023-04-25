Киев предложил западным странам ввести сбор для всех россиян на восстановление Украины

Офис президента Украины обнародовал новый план с рекомендациями западным странам по усилению санкций против России.

Офис президента Украины обнародовал новый план с рекомендациями западным странам по усилению санкций против России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в частности, предлагается ввести сбор для всех россиян на восстановление Украины при оформлении виз, принять меры против российских и белорусских спортсменов, усилить энергетические, финансовые и иные санкции.

План был разработан экспертной группой, которую возглавляет руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и бывший посол США в Москве Майкл Макфол. Документ из 35 страниц под названием "План действий 2.0" был обнародован во вторник на сайте главы украинского государства. Он содержит 12 разделов, которые посвящены в том числе усилению индивидуальных, энергетических, военных, технологических и финансовых санкций против РФ, конфискации российских активов, выходу иностранного бизнеса с территории России и расширению "санкционной коалиции".

В разделе, посвященном усилению индивидуальных санкций, западным странам предлагается либо запретить россиянам въезд по туристическим визам, либо изымать сбор на восстановление Украины при оформлении виз.

В энергетической сфере план предлагает прекратить прямые поставки российского газа в ЕС и производить их только через Украину, создать резервный буфер газа в Украине, ввести санкции против российских нефтегазовых компаний, включая "Газпром", "Роснефть", "Лукойл", "Татнефть", а также против Росатома и Газпромбанка.