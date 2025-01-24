Киев предложил Мадриду финансировать поставки украинской пшеницы в Сирию

Украина предложила Испании осуществлять совместные поставки пшеницы в Сирию.

Украина предложила Испании осуществлять совместные поставки пшеницы в Сирию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета El Peri dico.

По ее версии, такую идею озвучил глава украинского МИД Андрей Сибига в телефонном разговоре со своим испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом. Согласно предложению, Киев предоставляет зерно, а Мадрид финансирует большую часть поставки.

Уточняется, что из Одессы уже отправлено 500 тонн муки, хотя не весь груз соответствует совместному плану помощи с Испанией.

В середине января Альбарес посетил Дамаск, где объявил о помощи Сирии. В частности, речь идет о первой партии пшеничной муки на 1,6 млн евро. Как считает издание, этот жест имеет стратегическое значение. Мадриду подходит план Киева, и будет реализовано больше поставок зерна.