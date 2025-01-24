О нас

Киев предложил Мадриду финансировать поставки украинской пшеницы в Сирию

Киев предложил Мадриду финансировать поставки украинской пшеницы в Сирию Украина предложила Испании осуществлять совместные поставки пшеницы в Сирию.
В регионе
24 января 2025 г. 13:07
Киев предложил Мадриду финансировать поставки украинской пшеницы в Сирию

Украина предложила Испании осуществлять совместные поставки пшеницы в Сирию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета El Peri dico.

По ее версии, такую идею озвучил глава украинского МИД Андрей Сибига в телефонном разговоре со своим испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом. Согласно предложению, Киев предоставляет зерно, а Мадрид финансирует большую часть поставки.

Уточняется, что из Одессы уже отправлено 500 тонн муки, хотя не весь груз соответствует совместному плану помощи с Испанией.

В середине января Альбарес посетил Дамаск, где объявил о помощи Сирии. В частности, речь идет о первой партии пшеничной муки на 1,6 млн евро. Как считает издание, этот жест имеет стратегическое значение. Мадриду подходит план Киева, и будет реализовано больше поставок зерна.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с канцлером Германии
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с канцлером Германии
21 января 2025 г. 19:50
Президент Азербайджана поздравил Дональда Трампа
Президент Азербайджана поздравил Дональда Трампа
21 января 2025 г. 13:15
Президент Азербайджана встретился в Давосе с гендиректором компании OliverWyman Group
Президент Азербайджана встретился в Давосе с гендиректором компании OliverWyman Group
20 января 2025 г. 21:59
Президент Ильхам Алиев дал интервью китайскому телеканалу CGTN в Давосе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев дал интервью китайскому телеканалу CGTN в Давосе
20 января 2025 г. 20:33
В Азербайджане выявлен случай заражения вирусом оспы обезьян
В Азербайджане выявлен случай заражения вирусом оспы обезьян
18 января 2025 г. 10:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi