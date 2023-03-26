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Киев потребовал созыва СБ ООН из-за размещения ядерного оружия в Беларуси

Киев потребовал созыва СБ ООН из-за размещения ядерного оружия в Беларуси Украина в ответ на возможность размещения РФ тактического ядерного оружия в Беларуси призвала немедленно созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН.
В регионе
26 марта 2023 г. 17:54
Киев потребовал созыва СБ ООН из-за размещения ядерного оружия в Беларуси

Украина в ответ на возможность размещения РФ тактического ядерного оружия в Беларуси призвала немедленно созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении МИД Украины.

"Украина ожидает эффективных действий по противодействию ядерной угрозе Кремля со стороны Великобритании, Китая, США и Франции, - говорится в заявлении. - С этой целью требуем немедленно созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ разместит свое тактическое ядерное оружие в Беларуси по просьбе Минска. Москва уже передала комплекс "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия.

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