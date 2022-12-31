Киев: После деоккупации Крыма выдворение граждан РФ - абсолютно законный процесс

Граждане Российской Федерации, прибывшие в оккупированную Автономную республику Крым с нарушением украинского законодательства, после освобождения полуострова должны будут его покинуть, так как пребывают там незаконно.

Граждане Российской Федерации, прибывшие в оккупированную Автономную республику Крым с нарушением украинского законодательства, после освобождения полуострова должны будут его покинуть, так как пребывают там незаконно.

Как передает Report со ссылкой на "Укринформ" , об этом заявила Постоянная представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева.

Чиновник отметила, что есть принципиальная сформированная позиция, и по ней уже существуют правовые нормы.

"Все граждане РФ, незаконно приехавшие на временно оккупированную территорию, в Крым, с нарушением миграционного законодательства и условий пересечения границы, должны выехать после освобождения территории за пределы Украинского государства, за пределы Крыма, потому что они незаконно там находились", - сказала она.

Это касается россиян, которые приехали в Крым не через пункты пропуска "Каланчак", "Чонгар" или "Чаплинка", и соответственно не запросили миграционные органы о возможности проживания на украинском полуострове.

По словам Ташевой, количество иностранцев, которым нужно было получать вид на жительство и разрешение на въезд на оккупированной территории насчитывается от 500 до 800 тысяч.

Также чиновник развенчала неправдивые заявления РФ о том, что якобы это будет "депортация крымчан".

"Каких крымчан? Речь идет о гражданах России, которые не являются крымчанами. Они являются временно проживающими на территории Крыма лицами. Их выдворение - абсолютно законный процесс. Если гражданин любой страны незаконно пересекает границу, к нему применяют принудительное выдворение. Вот и мы будем его применять", - объяснила она.