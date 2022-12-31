О нас

Киев: После деоккупации Крыма выдворение граждан РФ - абсолютно законный процесс

Киев: После деоккупации Крыма выдворение граждан РФ - абсолютно законный процесс Граждане Российской Федерации, прибывшие в оккупированную Автономную республику Крым с нарушением украинского законодательства, после освобождения полуострова должны будут его покинуть, так как пребывают там незаконно.
В регионе
31 декабря 2022 г. 07:25
Киев: После деоккупации Крыма выдворение граждан РФ - абсолютно законный процесс

Граждане Российской Федерации, прибывшие в оккупированную Автономную республику Крым с нарушением украинского законодательства, после освобождения полуострова должны будут его покинуть, так как пребывают там незаконно.

Как передает Report со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила Постоянная представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева.

Чиновник отметила, что есть принципиальная сформированная позиция, и по ней уже существуют правовые нормы.

"Все граждане РФ, незаконно приехавшие на временно оккупированную территорию, в Крым, с нарушением миграционного законодательства и условий пересечения границы, должны выехать после освобождения территории за пределы Украинского государства, за пределы Крыма, потому что они незаконно там находились", - сказала она.

Это касается россиян, которые приехали в Крым не через пункты пропуска "Каланчак", "Чонгар" или "Чаплинка", и соответственно не запросили миграционные органы о возможности проживания на украинском полуострове.

По словам Ташевой, количество иностранцев, которым нужно было получать вид на жительство и разрешение на въезд на оккупированной территории насчитывается от 500 до 800 тысяч.

Также чиновник развенчала неправдивые заявления РФ о том, что якобы это будет "депортация крымчан".

"Каких крымчан? Речь идет о гражданах России, которые не являются крымчанами. Они являются временно проживающими на территории Крыма лицами. Их выдворение - абсолютно законный процесс. Если гражданин любой страны незаконно пересекает границу, к нему применяют принудительное выдворение. Вот и мы будем его применять", - объяснила она.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Kiyev: “Krımın azad edilməsindən sonra oradakı Rusiya vətəndaşlarının qovulması qanuni prosesdir”

Другие новости из категории

Резников обратился к гражданам РФ: У вас осталась неделя
Резников обратился к гражданам РФ: У вас осталась неделя
31 декабря 2022 г. 06:46
В Измире рухнул подъемный кран, погибли шесть человек
В Измире рухнул подъемный кран, погибли шесть человек
31 декабря 2022 г. 05:38
ВСУ выбили войска РФ из Новоселовского Луганской области
ВСУ выбили войска РФ из Новоселовского Луганской области
31 декабря 2022 г. 05:24
В Хачмазе от отравления угарным газом скончалась местная жительница
В Хачмазе от отравления угарным газом скончалась местная жительница
31 декабря 2022 г. 03:09
Зеленский подтвердил продвижение ВСУ на Донбассе
Зеленский подтвердил продвижение ВСУ на Донбассе
31 декабря 2022 г. 02:36
Экс-главный раввин Москвы призывает евреев покинуть Россию
Экс-главный раввин Москвы призывает евреев покинуть Россию
31 декабря 2022 г. 00:24
В декабре в Украину поступило около 5 тысяч генераторов
В декабре в Украину поступило около 5 тысяч генераторов
30 декабря 2022 г. 23:44
В Турции в ресторане произошел взрыв, 7 человек погибли, 4 ранены
В Турции в ресторане произошел взрыв, 7 человек погибли, 4 ранены
30 декабря 2022 г. 18:13
ВС Украины с начала боевых действий освободили 1880 населенных пунктов
ВС Украины с начала боевых действий освободили 1880 населенных пунктов
30 декабря 2022 г. 17:38
Эрдоган встретился с президентом Черногории
Эрдоган встретился с президентом Черногории
30 декабря 2022 г. 17:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi