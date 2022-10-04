Киев подтвердил невозможность переговоров с Москвой после "референдумов"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, тем самым утвердив решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) от 30 сентября, согласно которому Киев констатирует "невозможность проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным".

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, тем самым утвердив решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) от 30 сентября, согласно которому Киев констатирует "невозможность проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным".

Об этом передает Report со ссылкой на украинские СМИ.

"В условиях эскалации со стороны Российской Федерации Кабмину Украины поручено принять меры по усилению обороноспособности страны путем увеличения поставок военно-технической помощи Украине".

Также одобрено решение СНБО об обращении Украины с заявкой на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Зеленский ранее предупреждал, что все возможности для переговоров с Украиной будут потеряны, если Россия проведет "референдумы" о присоединении "ДНР" и "ЛНР", а также Запорожской и Херсонской областей. Референдумы прошли 23-27 сентября. 30 сентября Путин подписал договоры о включении в состав России новых территорий.