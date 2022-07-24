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Киев может дополнительно получить до 30 единиц HIMARS

Киев может дополнительно получить до 30 единиц HIMARS Украина может получить еще несколько ракетных систем HIMARS из США и других западных стран.
В регионе
24 июля 2022 г. 05:48
Киев может дополнительно получить до 30 единиц HIMARS

Украина может получить еще несколько ракетных систем HIMARS из США и других западных стран.

Как передает Report со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил находящийся в Киеве с визитом глава комитета вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит

По его словам, Вашингтон готов предоставить столько HIMARS, сколько сможет.

"Не факт, что в нашем арсенале есть 50 таких установок. Я думаю, сейчас цель - достичь количества 25-30 ракетных установок. Это будет сочетание HIMARS и нескольких систем MLRS из Великобритании и других стран", - отметил Смит.

Он подчеркнул, что достичь отметки в 50 или 60 установок будет сложно, но 25 или 30 - это реалистичная цифра. Помимо самих систем нужно предоставить как можно больше боеприпасов и ракет для них.

Напомним, что ранее о визите делегации палаты представителей США в Украину сообщил президент Владимир Зеленский.

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