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    Вице-премьер: ​Киев и Тегеран обсуждают транспортировку иранской нефти через Украину

    Геннадий Зубко: В поставке иранской нефти в страны Евросоюза заинтересованы и Иран, и Украина

    Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Украина и Иран обсуждают возможность поставок нефти из Исламской Республики в Европу транзитом через Украину, а также переработку нефти на украинских предприятиях. 

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил вице-премьер Украины Геннадий Зубко в эфире телеканала "112 Украина".

    "Мы заинтересованы в диверсификации поставок нефтепродуктов в Украину, с другой стороны Иран заинтересован в том, чтобы диверсифицировать экспорт своей нефти и нефтепродуктов. Поэтому вопрос стоит и о возможности переработки иранской нефти на территории Украины, и возможности хранилища сырой нефти на Украине, а потом диверсификация поставок в Европейский союз. Это интересное направление и мы отрабатываем эти возможности", - заявил Зубко.

    Он отметил, что хотя поставки иранской нефти в ЕС стратегический вопрос, в нем заинтересованы обе стороны.

    "Мы провели ряд встреч с министром нефти, министром АПК. Завтра встречаемся с первым вице-президентом, и главный вопрос стоит о возобновлении сотрудничества", - добавил вице-премьер.

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