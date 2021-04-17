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Киев готовит ответные меры на задержание своего дипломата в России

Киев готовит ответные меры на задержание своего дипломата в России Украина расценивает задержание своего консула в Санкт-Петербурге как враждебные действия со стороны РФ и готовит ответные меры в отношении российских дипломатов.
В регионе
17 апреля 2021 г. 11:54
Киев готовит ответные меры на задержание своего дипломата в России

Украина расценивает задержание своего консула в Санкт-Петербурге как враждебные действия со стороны России и готовит ответные меры в отношении российских дипломатов.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил замглавы МИД Украины Евгений Енин.

"В соответствии с существующей практикой и на основе принципа взаимности украинская сторона готовит ответ в отношении российских дипломатов", - заявил Енин в комментарии агентству УНН.

Сегодня утром ФСБ РФ сообщила о задержании украинского консула Александра Сосонюка. По данным ведомства, дипломат был задержан в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера.

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