О нас

Киев, Анкара и ООН согласовали движение 14 судов в Черном море

Киев, Анкара и ООН согласовали движение 14 судов в Черном море Украина, Турция и ООН согласовали план движения 14 судов 31 октября в Черном море в рамках "черноморской зерновой инициативы".
В регионе
31 октября 2022 г. 00:18
Киев, Анкара и ООН согласовали движение 14 судов в Черном море

Украина, Турция и ООН согласовали план движения 14 судов 31 октября в Черном море в рамках "черноморской зерновой инициативы".

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Совместного координационного центра (СКЦ).

"Делегации Украины, Турции и ООН согласовали план движения на 31 октября, по морскому гуманитарному коридору 14 судов - 12 идущих из Украины и 2 прибывающих. Делегация ООН проинформировала делегацию Российской Федерации о перемещениях в соответствии с установленными процедурами СКЦ", - отмечается в заявлении.

В СКЦ добавили, что в соответствии с процедурами центра все участники координируют свои действия со своими соответствующими военными и другими органами для обеспечения безопасного прохода коммерческих судов в рамках Черноморской зерновой инициативы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ukrayna, Türkiyə və BMT Qara dənizdə 14 gəminin hərəkəti ilə bağlı razılığa gəliblər

Самое важное

Состоялась презентация короткометражного документального фильма Божья коровка
ФотоСостоялась презентация короткометражного документального фильма "Божья коровка"
29 октября 2022 г. 14:53
Марков: Путин призывает Ереван договариваться, пока есть возможность
Марков: Путин призывает Ереван договариваться, пока есть возможность
29 октября 2022 г. 12:03
Спикер: Права армянского населения Карабаха будут обеспечены в соответствии с Конституцией Азербайджана
Спикер: Права армянского населения Карабаха будут обеспечены в соответствии с Конституцией Азербайджана
28 октября 2022 г. 21:26
Сахиба Гафарова ответила на обвинения Алена Симоняна
ФотоСахиба Гафарова ответила на обвинения Алена Симоняна
28 октября 2022 г. 21:14
Минздрав: Гражданам из группы риска рекомендуется пройти полную вакцинацию
Минздрав: Гражданам из группы риска рекомендуется пройти полную вакцинацию
27 октября 2022 г. 18:37
Генпрокуратура распространила заявление в связи с годовщиной ракетных атак армян на Барду
Генпрокуратура распространила заявление в связи с годовщиной ракетных атак армян на Барду
27 октября 2022 г. 11:14
Пашинян настроен на подписание мирного договора с Азербайджаном до конца года
Пашинян настроен на подписание мирного договора с Азербайджаном до конца года
26 октября 2022 г. 17:36
Президент Азербайджана поздравил нового премьер-министра Великобритании
Президент Азербайджана поздравил нового премьер-министра Великобритании
26 октября 2022 г. 16:49
Азербайджан и Турция достигли соглашения о закупке боевого робота BARKAN
Азербайджан и Турция достигли соглашения о закупке боевого робота BARKAN
25 октября 2022 г. 18:51
Офицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
ФотоОфицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
25 октября 2022 г. 14:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi