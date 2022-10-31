Киев, Анкара и ООН согласовали движение 14 судов в Черном море

Украина, Турция и ООН согласовали план движения 14 судов 31 октября в Черном море в рамках "черноморской зерновой инициативы".

Украина, Турция и ООН согласовали план движения 14 судов 31 октября в Черном море в рамках "черноморской зерновой инициативы".

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Совместного координационного центра (СКЦ).

"Делегации Украины, Турции и ООН согласовали план движения на 31 октября, по морскому гуманитарному коридору 14 судов - 12 идущих из Украины и 2 прибывающих. Делегация ООН проинформировала делегацию Российской Федерации о перемещениях в соответствии с установленными процедурами СКЦ", - отмечается в заявлении.

В СКЦ добавили, что в соответствии с процедурами центра все участники координируют свои действия со своими соответствующими военными и другими органами для обеспечения безопасного прохода коммерческих судов в рамках Черноморской зерновой инициативы.