КГБ Беларуси сообщил об угрозе силового изменения конституционного строя

Комитета госбезопасности (КГБ) Беларуси видит угрозу интервенции с территории стран Балтии, Польши и Украины.

Комитета госбезопасности (КГБ) Беларуси видит угрозу интервенции с территории стран Балтии, Польши и Украины.

Как передает Report со ссылкой на белорусские СМИ, об этом заявил в первый зампредседателя КГБ Сергей Теребов.

Он отметил, что находящиеся за рубежом оппозиционеры "уже не видят возможности так называемых мирных перемен и активно разрабатывают сценарий силового изменения конституционного строя". Политэмигрантские центры продолжают разрабатывать свой проект объединенного переходного кабинета, одной из тем которого является активизация работы дворовых сообществ и сетевых объединений, сформированных по профессиональным и социальным признакам.

Также белорусский погранкомитет заявил, что Киев заминировал территорию на границе с республикой и взорвал почти все мосты в направлении белорусских Гомеля и Мозыря.