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    ​KFC в Тегеране закрыли на второй день работы

    Полиция уже на второй день работы закрыла ресторан быстрого питания, открывшийся в Тегеране под брендом KFC

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Полиция уже на второй день работы закрыла ресторан быстрого питания, открывшийся в Тегеране под брендом KFC, сообщает Report cо ссылкой на Би-би-си. 

    Причины закрытия ресторана полиция не объяснила. Местные журналисты полагают, что это может быть связано с американским происхождением бренда.

    Руководство американской сети быстрого питания заявило, что не давало своего разрешения на использование бренда в Иране и готово судиться с владельцами закрытого ресторана.

    Сами владельцы подтвердили, что не имеют отношения к американской компании и работают под известным в Турции брендом "Халяльный KFC".

    В связи с этим в ресторане надеются, что полиция пересмотрит решение и позволит ему возобновить работу.

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