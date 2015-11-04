​KFC в Тегеране закрыли на второй день работы

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Полиция уже на второй день работы закрыла ресторан быстрого питания, открывшийся в Тегеране под брендом KFC, сообщает Report cо ссылкой на Би-би-си.

Причины закрытия ресторана полиция не объяснила. Местные журналисты полагают, что это может быть связано с американским происхождением бренда.

Руководство американской сети быстрого питания заявило, что не давало своего разрешения на использование бренда в Иране и готово судиться с владельцами закрытого ресторана.

Сами владельцы подтвердили, что не имеют отношения к американской компании и работают под известным в Турции брендом "Халяльный KFC".

В связи с этим в ресторане надеются, что полиция пересмотрит решение и позволит ему возобновить работу.