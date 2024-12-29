Кетеван Квиникадзе возглавила администрацию нового президента Грузии

Президент Грузии Михаил Кавелашвили назначил главой своей администрации юриста Кетеван Квиникадзе.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба парламента.
Квиникадзе до этого работала главой аппарата парламента Грузии (с 2021 года), уточнили в законодательном органе.
В разные годы она работала главой администрации следственной службы Министерства финансов Грузии, заместителем директора Высшей школы юстиции.
В воскресенье в парламенте Грузии прошла церемония инаугурации Кавелашвили. Он был избран на пятилетний срок 14 декабря коллегией выборщиков.