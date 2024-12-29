Кетеван Квиникадзе возглавила администрацию нового президента Грузии

Президент Грузии Михаил Кавелашвили назначил главой своей администрации юриста Кетеван Квиникадзе.

Президент Грузии Михаил Кавелашвили назначил главой своей администрации юриста Кетеван Квиникадзе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба парламента.

Квиникадзе до этого работала главой аппарата парламента Грузии (с 2021 года), уточнили в законодательном органе.

В разные годы она работала главой администрации следственной службы Министерства финансов Грузии, заместителем директора Высшей школы юстиции.

В воскресенье в парламенте Грузии прошла церемония инаугурации Кавелашвили. Он был избран на пятилетний срок 14 декабря коллегией выборщиков.