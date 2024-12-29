О нас

Кетеван Квиникадзе возглавила администрацию нового президента Грузии

Кетеван Квиникадзе возглавила администрацию нового президента Грузии Президент Грузии Михаил Кавелашвили назначил главой своей администрации юриста Кетеван Квиникадзе.
В регионе
29 декабря 2024 г. 14:46
Кетеван Квиникадзе возглавила администрацию нового президента Грузии

Президент Грузии Михаил Кавелашвили назначил главой своей администрации юриста Кетеван Квиникадзе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба парламента.

Квиникадзе до этого работала главой аппарата парламента Грузии (с 2021 года), уточнили в законодательном органе.

В разные годы она работала главой администрации следственной службы Министерства финансов Грузии, заместителем директора Высшей школы юстиции.

В воскресенье в парламенте Грузии прошла церемония инаугурации Кавелашвили. Он был избран на пятилетний срок 14 декабря коллегией выборщиков.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке New head of presidential administration appointed in Georgia
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda prezident administrasiyasına rəhbər təyinatı olub

Самое важное

Президент подпишет сегодня распоряжение о награждении членов экипажа самолета AZAL
Президент подпишет сегодня распоряжение о награждении членов экипажа самолета AZAL
29 декабря 2024 г. 15:44
Cпикер Сената Казахстана: Делать выводы рано
Cпикер Сената Казахстана: Делать выводы рано
26 декабря 2024 г. 12:29
26 декабря в Азербайджане объявлен траур
26 декабря в Азербайджане объявлен траур
25 декабря 2024 г. 15:32
Четверо несовершеннолетних находились на борту потерпевшего крушение самолета AZAL
Четверо несовершеннолетних находились на борту потерпевшего крушение самолета AZAL
25 декабря 2024 г. 12:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi