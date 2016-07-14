Керри прибыл в Москву для переговоров с Путиным и Лавровым

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Спецборт госсекретаря США Джона Керри приземлился в правительственном аэропорту Внуково-2.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, главу госдепартамента вместе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым примет президент России Владимир Путин.

Как анонсировали в Кремле, в повестке дня - Сирия, Украина и двусторонние отношения. На следующий день у Лаврова и Керри состоятся отдельные переговоры.

По данным американской прессы, госсекретарь везет в Москву ряд инициатив по Сирии, в частности, предложение о совместной координации в борьбе с террористами. Это четвертый визит Керри в Россию с мая 2015 года.