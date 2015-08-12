​Керри: Отказ США от сделки с Ираном может ослабить доллар

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Отказ США от ядерной сделки с Ираном может привести к ослаблению позиций американского доллара на мировых рынках. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил госсекретарь США Джон Керри.

"Если мы отвернемся и в результате аннулируем сделку, а затем скажем своим партнерам, что они должны соблюдать наши правила и санкции в любом случае, это очень быстро приведет к тому, что доллар перестанет быть мировой резервной валютой", — заявил Д. Керри, выступая в Нью-Йорке.

По его мнению, падение доллара "произойдет не за ночь".

Госсекретарь заявил, что если санкции в отношении Ирана останутся в силе, США ждут осложнения.

Иран и "шестерка" международных переговорщиков в ночь на 14 июля достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Соглашение будет рассмотрено в конгрессе США.