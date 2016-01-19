Керри: Иран сотрудничает с США по делу об исчезновении сотрудника ФБР

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Иран сотрудничает с США по делу бывшего сотрудника американских спецслужб Роберта Левинсона, хотя и не признает своей причастности к его исчезновению, сообщил в понедельник в интервью CNN госсекретарь США Джон Керри, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Иранцы согласились, что будут продолжать помогать нам узнать, где он и что с ним случилось. Мы продолжим эти усилия", — сказал Керри. На вопрос, жив ли Левинсон, Керри ответил, что надеется на это.

Левинсон, бывший сотрудник ФБР, исчез в 2007 году при поездке в Иран. Агентство Ассошиэйтед Пресс провело собственное расследование и пришло к выводу, что Левинсон работал в Иране на ЦРУ. На минувших выходных США и Иран обменялись заключенными — Тегеран освободил четыре человека с двойным иранским и американским гражданством, а США выпустили из тюрьмы семерых иранцев. Однако Левинсона среди освобожденных не было.

Власти Ирана неоднократно заявляли, что не задерживали Левинсона, и отрицали причастность к его исчезновению.