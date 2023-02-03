О нас

Керобян: Открытие границ с Турцией приведет к экономическому росту

Керобян: Открытие границ с Турцией приведет к экономическому росту Открытие границ между Арменией и Турцией приведет к высокому экономическому росту. Турецкий рынок и разблокировка коммуникаций предоставит широкие возможности перевозки грузов на рынки этой страны и государств Ближнего Востока.
В регионе
3 февраля 2023 г. 15:48
Керобян: Открытие границ с Турцией приведет к экономическому росту

Открытие границ между Арменией и Турцией приведет к высокому экономическому росту. Турецкий рынок и разблокировка коммуникаций предоставит широкие возможности перевозки грузов на рынки этой страны и государств Ближнего Востока.

Как передает Report, об этом сообщил министр экономики Армении Ваан Керобян в интервью "Арменпресс".

Министр подчеркнул, что если геополитические обстоятельства сложатся в пользу Армении, то все хозсубъекты страны почувствуют положительный эффект.

По его словам, риски для местных производителей тоже есть, но правительство ведет серьезную работу в этом направлении "Мы оказываем беспрецедентное содействие компаниям в сфере обрабатывающей промышленности и ряде других отраслей, чтобы они, используя сегодняшние возможности экономического роста, могли модернизировать, цифровизировать свой бизнес и стать высокопроизводительными и конкурентоспособными компаниями", - сказал он.

Керобян сообщил, что по данным за прошлый год были профинансированы сделки на 56 млрд долларов, в результате чего было заключено 901 договоров на приобретение нового оборудования для бизнеса.

Между Арменией и Турцией нет дипотношений, а граница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары.

В декабре 2021 года Армения и Турция назначили своих спецпредставителей для переговоров по нормализации двусторонних отношений. С армянской стороны им стал вице-спикер парламента Рубен Рубинян, Анкару представляет бывший посол в США Сердар Кылыч. Дипломаты провели уже четыре раунда переговоров, первая встреча состоялась в Москве, остальные три – в Вене. Кроме того, в июле 2022 года состоялся первый телефонный разговор премьер-министра Армении и президента Турции, а в октябре в Праге прошла их первая встреча.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Kerobyan: Opening borders with Turkiye to lead to economic growth

Экслюзивные новости

Представитель Госдепа США: Надеемся на расширение ЮГК в будущем
Представитель Госдепа США: Надеемся на расширение ЮГК в будущем
3 февраля 2023 г. 16:04
Представитель Госдепа: Приветствую усилия Азербайджана в области возобновляемой энергетики
Представитель Госдепа: Приветствую усилия Азербайджана в области возобновляемой энергетики
3 февраля 2023 г. 13:43
Павел Кириленко: Мы не намерены уступить даже сантиметр своей земли
Павел Кириленко: Мы не намерены уступить даже сантиметр своей земли
3 февраля 2023 г. 11:08
Еврокомиссия продолжит поддержку усилий Азербайджана по переходе на чистую энергию
Еврокомиссия продолжит поддержку усилий Азербайджана по переходе на чистую энергию
1 февраля 2023 г. 15:29
Ирландский историк: Нападение на посольство Азербайджана в Иране - удар по безопасности в регионе
Ирландский историк: Нападение на посольство Азербайджана в Иране - удар по безопасности в регионе
1 февраля 2023 г. 14:46
ЕБРР и Еврокомиссия обсуждают финансирование расширения ЮГК
ЕБРР и Еврокомиссия обсуждают финансирование расширения ЮГК
1 февраля 2023 г. 13:45
Еврокомиссар: В разгар энергокризиса ЮГК оказался важнейшим источником поставок газа
Еврокомиссар: В разгар энергокризиса ЮГК оказался важнейшим источником поставок газа
1 февраля 2023 г. 12:46
Эксперт: Нападение на посольство в Иране нанесло ущерб азербайджано-иранским отношениям
Эксперт: Нападение на посольство в Иране нанесло ущерб азербайджано-иранским отношениям
1 февраля 2023 г. 11:58
Каспийский бассейн останется основным источником экспорта газа по расширенному TAP
Каспийский бассейн останется основным источником экспорта газа по расширенному TAP
31 января 2023 г. 16:33
Эксперт FAO: В Карабахе можно производить экологически чистую продукцию без больших инвестиций
Эксперт FAO: В Карабахе можно производить экологически чистую продукцию без больших инвестиций
31 января 2023 г. 10:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi