Керобян: Открытие границ с Турцией приведет к экономическому росту

Открытие границ между Арменией и Турцией приведет к высокому экономическому росту. Турецкий рынок и разблокировка коммуникаций предоставит широкие возможности перевозки грузов на рынки этой страны и государств Ближнего Востока.

Открытие границ между Арменией и Турцией приведет к высокому экономическому росту. Турецкий рынок и разблокировка коммуникаций предоставит широкие возможности перевозки грузов на рынки этой страны и государств Ближнего Востока.

Как передает Report, об этом сообщил министр экономики Армении Ваан Керобян в интервью "Арменпресс".



Министр подчеркнул, что если геополитические обстоятельства сложатся в пользу Армении, то все хозсубъекты страны почувствуют положительный эффект.



По его словам, риски для местных производителей тоже есть, но правительство ведет серьезную работу в этом направлении "Мы оказываем беспрецедентное содействие компаниям в сфере обрабатывающей промышленности и ряде других отраслей, чтобы они, используя сегодняшние возможности экономического роста, могли модернизировать, цифровизировать свой бизнес и стать высокопроизводительными и конкурентоспособными компаниями", - сказал он.



Керобян сообщил, что по данным за прошлый год были профинансированы сделки на 56 млрд долларов, в результате чего было заключено 901 договоров на приобретение нового оборудования для бизнеса.

Между Арменией и Турцией нет дипотношений, а граница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары.

В декабре 2021 года Армения и Турция назначили своих спецпредставителей для переговоров по нормализации двусторонних отношений. С армянской стороны им стал вице-спикер парламента Рубен Рубинян, Анкару представляет бывший посол в США Сердар Кылыч. Дипломаты провели уже четыре раунда переговоров, первая встреча состоялась в Москве, остальные три – в Вене. Кроме того, в июле 2022 года состоялся первый телефонный разговор премьер-министра Армении и президента Турции, а в октябре в Праге прошла их первая встреча.