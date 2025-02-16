Келлог ознакомил союзников с переговорной тактикой по российско-украинскому конфликту

Спецпосланник президента США по РФ и Украине Кит Келлог ознакомил европейских союзников с тактикой переговоров по по российско-украинскому конфликту.

Спецпосланник президента США по РФ и Украине Кит Келлог ознакомил европейских союзников с тактикой переговоров по по российско-украинскому конфликту.

Как передает Report со ссылкой на телеканал TVP Info, об этом заявил в Мюнхене глава польского МИД Радослав Сикорский.

"Генерал Келлог представил как лично мне, так и некоторым европейским союзникам переговорную тактику США. Я не буду здесь ее раскрывать. Она рождает определенные надежды, она нетипична, тем не менее мы желаем удачи", - сказал Сикорский.