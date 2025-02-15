Келлог назвал предполагаемые сроки окончания российско-украинской войны

Война в Украине должна закончиться быстрее, чем год спустя.
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В то же время он подчеркнул, что вместе с окончанием войны нужно обеспечить, чтобы был украинский суверенитет, чтобы Украина была защищена в своих правах.
"Я публично беру 180 дней, чтобы задействовать все стороны", - отметил Келлог.
Также он объяснил свою роль в переговорах, отметив, что отвечает за украинское и европейское направление, спецпредставитель Стив Уиткофф - за направление РФ.
"Важно понимать, у нас одновременно есть направление Украины и направление России. У нас представитель Уиткофф задействован, потому что отвечает за российское направление. Я отвечаю за украинское и европейское. Мы это делаем для скорости, потому что вопрос - когда это закончится. Я живу по времени Трампа - он просит сегодня, а завтра спрашивает, почему еще не сделано", - заключил Келлог.