Келлог назвал предполагаемые сроки окончания российско-украинской войны

Война в Украине должна закончиться быстрее, чем год спустя.

Война в Украине должна закончиться быстрее, чем год спустя.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, такое мнение выразил специальный представитель президента США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

В то же время он подчеркнул, что вместе с окончанием войны нужно обеспечить, чтобы был украинский суверенитет, чтобы Украина была защищена в своих правах.

"Я публично беру 180 дней, чтобы задействовать все стороны", - отметил Келлог.

Также он объяснил свою роль в переговорах, отметив, что отвечает за украинское и европейское направление, спецпредставитель Стив Уиткофф - за направление РФ.

"Важно понимать, у нас одновременно есть направление Украины и направление России. У нас представитель Уиткофф задействован, потому что отвечает за российское направление. Я отвечаю за украинское и европейское. Мы это делаем для скорости, потому что вопрос - когда это закончится. Я живу по времени Трампа - он просит сегодня, а завтра спрашивает, почему еще не сделано", - заключил Келлог.