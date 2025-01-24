О нас

КазМунайГаз и Лукойл подписали меморандум по проекту "Каламкас-Хазар"

КазМунайГаз и Лукойл подписали меморандум по проекту "Каламкас-Хазар" Министерство промышленности и строительства Казахстана, АО НК "КазМунайГаз" (КМГ) и ПАО "Лукойл" подписали меморандум по проекту "Каламкас-Хазар".
В регионе
24 января 2025 г. 11:16
КазМунайГаз и Лукойл подписали меморандум по проекту Каламкас-Хазар

Министерство промышленности и строительства Казахстана, АО НК "КазМунайГаз" (КМГ) и ПАО "Лукойл" подписали меморандум по проекту "Каламкас-Хазар".

Об этом сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс-службу КМГ.

"Проект включает строительство двух морских ледостойких стационарных платформ, берегового технологического комплекса и морских линейных объектов, соединяющих платформы с береговой инфраструктурой", - говорится в сообщении компании.

Одним из важных аспектов проекта является то, что строительство морских платформ впервые будет реализовано на казахстанских верфях, что способствовать развитию отечественного судостроения и нефтегазовой отрасли.

В настоящее время ведется разработка проектной документации (стадия FEED, Front End Engineering Design) в соответствии с международными стандартами, с последующей адаптацией к законодательным и техническим требованиям Казахстана.

ТОО "Kalamkas-Khazar Operating" - совместное предприятие КМГ и "Лукойл", созданное для освоения месторождений "Каламкас-море" и "Хазар".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

​​​​​​​Генсек: Председательство Азербайджана нацелено на трансформацию и повышение эффективности СВМДА
​​​​​​​Генсек: Председательство Азербайджана нацелено на трансформацию и повышение эффективности СВМДА
23 января 2025 г. 12:01
Минэнерго Саудовской Аравии: Азербайджан - идеальный партнер для производства и экспорта водорода
Минэнерго Саудовской Аравии: Азербайджан - идеальный партнер для производства и экспорта водорода
22 января 2025 г. 16:23
Центробанк Азербайджана раскрыл планы по развитию частных пенсионных фондов
Центробанк Азербайджана раскрыл планы по развитию частных пенсионных фондов
21 января 2025 г. 13:56
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
20 января 2025 г. 16:34
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
17 января 2025 г. 18:17
Али Факих: Соглашения СОР29 в Баку повышают уровень доверия между сторонами
Али Факих: Соглашения СОР29 в Баку повышают уровень доверия между сторонами
16 января 2025 г. 14:22
Действующий председатель ОБСЕ Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа
Действующий председатель ОБСЕ Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа
15 января 2025 г. 13:23
Как председатель ОБСЕ Финляндия готова укреплять диалог между Баку и Ереваном
Как председатель ОБСЕ Финляндия готова укреплять диалог между Баку и Ереваном
15 января 2025 г. 09:45
Халид Таймур Акрам: Азербайджан усиливает свой международный авторитет
Халид Таймур Акрам: Азербайджан усиливает свой международный авторитет
14 января 2025 г. 13:27
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
14 января 2025 г. 12:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi