КазМунайГаз и Лукойл подписали меморандум по проекту "Каламкас-Хазар"

Министерство промышленности и строительства Казахстана, АО НК "КазМунайГаз" (КМГ) и ПАО "Лукойл" подписали меморандум по проекту "Каламкас-Хазар".

Министерство промышленности и строительства Казахстана, АО НК "КазМунайГаз" (КМГ) и ПАО "Лукойл" подписали меморандум по проекту "Каламкас-Хазар".

Об этом сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс-службу КМГ.

"Проект включает строительство двух морских ледостойких стационарных платформ, берегового технологического комплекса и морских линейных объектов, соединяющих платформы с береговой инфраструктурой", - говорится в сообщении компании.

Одним из важных аспектов проекта является то, что строительство морских платформ впервые будет реализовано на казахстанских верфях, что способствовать развитию отечественного судостроения и нефтегазовой отрасли.

В настоящее время ведется разработка проектной документации (стадия FEED, Front End Engineering Design) в соответствии с международными стандартами, с последующей адаптацией к законодательным и техническим требованиям Казахстана.

ТОО "Kalamkas-Khazar Operating" - совместное предприятие КМГ и "Лукойл", созданное для освоения месторождений "Каламкас-море" и "Хазар".