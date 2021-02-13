Каждый третий гражданин Армении беден

“Несмотря на то, что уровень бедности в Армении приближается к 30 процентам, премьер-министр Никол Пашинян в своем выступлении 12 февраля назвал 2020 год ”Годом процветания” страны".

“Несмотря на то, что уровень бедности в Армении приближается к 30 процентам, премьер-министр Никол Пашинян в своем выступлении 12 февраля назвал 2020 год ”Годом процветания” страны".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам 13 февраля заявил бывший заместитель министра труда и социальных дел Армении Тадевос Аветисян.

По его словам, в 2018 году уровень бедности составил 23,5 процента, а в 2019 году - 26,5 процента.

Бывший замминистра добавил, что госдолг страны достиг 10 миллиардов долларов США, что приведет к гуманитарной катастрофе.