О нас
Report Georgia
Аудио новости

Каждый третий гражданин Армении беден

Каждый третий гражданин Армении беден “Несмотря на то, что уровень бедности в Армении приближается к 30 процентам, премьер-министр Никол Пашинян в своем выступлении 12 февраля назвал 2020 год ”Годом процветания” страны".
В регионе
13 февраля 2021 г. 16:16
Каждый третий гражданин Армении беден

“Несмотря на то, что уровень бедности в Армении приближается к 30 процентам, премьер-министр Никол Пашинян в своем выступлении 12 февраля назвал 2020 год ”Годом процветания” страны".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам 13 февраля заявил бывший заместитель министра труда и социальных дел Армении Тадевос Аветисян.

По его словам, в 2018 году уровень бедности составил 23,5 процента, а в 2019 году - 26,5 процента.

Бывший замминистра добавил, что госдолг страны достиг 10 миллиардов долларов США, что приведет к гуманитарной катастрофе.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Ermənistanda 3 nəfərdən biri yoxsuldur

Новости партнеров

Самое важное

Армяне разрушили Агдамское кладбище, превратив его в пашню – ВИДЕОРЕПОРТАЖ 
ФотоАрмяне разрушили Агдамское кладбище, превратив его в пашню – ВИДЕОРЕПОРТАЖ 
13 февраля 2021 г. 15:30
Останки тел 7 пропавших без вести в Первой Карабахской войне переданы Азербайджану 
Останки тел 7 пропавших без вести в Первой Карабахской войне переданы Азербайджану 
13 февраля 2021 г. 12:40
Инициатор объявления Дня Азербайджана в Миннесоте: Это большое достижение для нашего народа
Инициатор объявления Дня Азербайджана в Миннесоте: Это большое достижение для нашего народа
13 февраля 2021 г. 11:27
В одном из городов США 26 февраля объявлено Днем памяти Ходжалинского геноцида
В одном из городов США 26 февраля объявлено Днем памяти Ходжалинского геноцида
13 февраля 2021 г. 10:16
Представители ЮНИСЕФ и МККК посетили разрушенные армянами школы в Гяндже и Тертере
ФотоПредставители ЮНИСЕФ и МККК посетили разрушенные армянами школы в Гяндже и Тертере
12 февраля 2021 г. 18:34
Шурин Али Гасанова уволен из МВД
Шурин Али Гасанова уволен из МВД
12 февраля 2021 г. 15:13
AZAL, АЖД и Бакметрополитен переданы Азербайджанскому инвестхолдингу
AZAL, АЖД и Бакметрополитен переданы Азербайджанскому инвестхолдингу
12 февраля 2021 г. 13:34
Айдын Мирзазаде призвал прекратить самовольно посещать деоккупированные земли
Айдын Мирзазаде призвал прекратить самовольно посещать деоккупированные земли
12 февраля 2021 г. 12:05
На земле и в небе, в бою и в ученье - плечом к плечу
ФотоНа земле и в небе, в бою и в ученье - плечом к плечу
12 февраля 2021 г. 10:39
Захарова: Беженцы из Азербайджана имеют право вернуться на свои земли
Захарова: Беженцы из Азербайджана имеют право вернуться на свои земли
11 февраля 2021 г. 19:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi