Казань подняла планку проведения мероприятий в рамках молодежного года ОИС на новый уровень

Казань подняла планку закрытия мероприятий, посвященных молодежному году ОИС на новый уровень. Об этом Report сказал Председатель Евразийского регионального центра ICYF-ERC Эльчин Аскеров (Elchin Askerov - Idare heyyetinin sedri). "Программа молодежн

Казань подняла планку проведения мероприятий в рамках молодежного года ОИС на новый уровень.

Об этом Report сказал председатель правления Евразийского регионального центра Молодежного Форума ОИС (ICYF-ERC) Эльчин Аскеров, принявший участие в церемонии закрытия года международной программы "Казань - молодежная столица ОИС 2022" в столице Татарстана.

"Программа молодежных столиц реализуется уже много лет. Я участвую почти на всех мероприятиях по закрытию. Считаю, что Казанская программа подняла планку на новый уровень, и всем последующим городам будет непросто соперничать со столицей Татарстана", - сказал он.

Он также добавил, что правительство Татарстана, министерство молодежи, а также молодежная организация Республики Татарстан очень хорошо справились с реализацией программы.