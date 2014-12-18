Парламент Казахстана одобрил законопроект о присоединении Армении к ЕАЭС

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Мажилис парламента Казахстана (нижняя палата) одобрил законопроект "О ратификации Договора о присоединении Республики Армения к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", министр национальной экономики Казахстана Ерболат Досаев напомнил, что с даты вступления договора в силу Армения становится членом Евразийского экономического союза и берет на себя обязательства, предусмотренные договором о Евразийском экономическом союзе и договорно-правовой базой ТС и ЕЭС.

"Присоединение Армении к Евразийскому экономическому союзу играет огромную роль, так как мы сотрудничаем с Арменией, и это наше сотрудничество способствует экономическому развитию между нашими странами. Благодаря вступлению Армении, мы предусматриваем развитие наших законодательных интересов", — отметил Досаев.