Казахстанское министерство: Информация о блокировке в РК вагонов с углем из России - фейк

Правительство Казахстана опровергло информацию о том, что на территории страны якобы заблокированы 1700 железнодорожных вагонов с российским углем.

Правительство Казахстана опровергло информацию о том, что на территории страны якобы заблокированы 1700 железнодорожных вагонов с российским углем.

Как сообщает Report, комитет транспорта министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, официально заявило, что "данные сообщения являются фейковым вбросом".

"В действительности на территории Казахстана нет 1700 вагонов с российским углем. На путях РЖД тоже нет вагонов с углем, стоящих в направлении Казахстана или из него", - отметили в комитете, добавив.

"У нас с РЖД все в штатном режиме, никаких задержек по экспорту и импорту нет", - заявил руководитель Управления железнодорожной инфраструктуры и грузовых перевозок КТ МИИР РК Сатжан Озбеков.

Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан расценивает распространение информации якобы о задержке российских транзитных вагонов как преднамеренный вброс, направленный на дискредитацию добрососедских партнерских отношений между двумя странами.

Министерство также предупредило об ответственности за распространение заведомо ложной информации, предусмотренной как казахстанским, так и российским законодательством.

Как ранее сообщал Report со ссылкой на зарубежные СМИ, что власти Казахстана заблокировали на своей территории 1 700 вагонов с российским углем в ответ на ограничения отгрузки нефти из Казахстана через порт в Новороссийске.